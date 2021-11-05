UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вслед за Германией: на Мальте планируют прививать бустером всех кто старше 12 лет

Автор: Сергей Пышкин

На Мальте планируют ввести бустерную вакцинацию для всех в возрасте от 12 лет. В стране полный курс прививки прошли 94% населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В эту пятницу органы здравоохранения сообщили о выявлении 40 новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом для страны за последние шесть недель.

В то же время на Мальте уже ввели бустерную прививку всем людям старше 70 лет и другим лицам, которые подпадают под группу риска.

На следующей неделе дополнительную вакцинацию предложат медицинским работникам и учителям. Уже после этого бустер станет доступен и для других категорий населения в соответствии с их возрастом.

Читайте РБК-Украина в Google News
МальтаВакцинацияКоронавирус