Вслед за Германией: на Мальте планируют прививать бустером всех кто старше 12 лет

В эту пятницу органы здравоохранения сообщили о выявлении 40 новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом для страны за последние шесть недель.

В то же время на Мальте уже ввели бустерную прививку всем людям старше 70 лет и другим лицам, которые подпадают под группу риска.

На следующей неделе дополнительную вакцинацию предложат медицинским работникам и учителям. Уже после этого бустер станет доступен и для других категорий населения в соответствии с их возрастом.