Вслед за Киевом: в Полтаве за COVID-прививку будут раздавать билеты на футбол

В Полтаве будут поощрять к вакцинации от коронавируса билетами на футбол. Сделав прививку, можно будет получить билеты на матчи местной ФК "Ворскла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова .

Билеты можно получить в центрах вакцинации, работающих в Полтаве. Сейчас их пять.

"ФК "Ворскла" дарит тысячу билетов на свой матч. Их смогут получить в каждом полтавском центре вакцинации первые 200 человек, которые придут сделать прививку во вторник, 10 августа", - сообщил Синегубов.