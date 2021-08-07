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Слідом за Києвом: в Полтаві за COVID-щеплення роздаватимуть квитки на футбол

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Субота 07 серпня 2021 15:50
Слідом за Києвом: в Полтаві за COVID-щеплення роздаватимуть квитки на футбол Фото: в Полтаві за щеплення можна отримати квиток на футбол (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Полтаві заохочуватимуть до вакцинації від коронавірусу квитками на футбол. Зробивши щеплення, можна буде отримати квитки на матчі місцевої ФК "Ворскла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

Квитки можна отримати у центрах вакцинації, що працюють в Полтаві. Наразі їх п'ять.

"ФК "Ворскла" дарує тисячу квитків на свій матч. Їх зможуть отримати в кожному полтавському центрі вакцинації перші 200 людей, які прийдуть зробити щеплення у вівторок, 10 серпня", - повідомив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що в Києві почали заохочувати місцевих жителів до вакцинації з 6 серпня. Усім хто щепиться в торговому центрі Blockbuster Mall пообіцяли квитки на футбольні матчі клубу "Шахтар".

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