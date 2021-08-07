Вслед за Киевом: в Полтаве за COVID-прививку будут раздавать билеты на футбол

В Полтаве будут поощрять к вакцинации от коронавируса билетами на футбол. Сделав прививку, можно будет получить билеты на матчи местной ФК "Ворскла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова.
Билеты можно получить в центрах вакцинации, работающих в Полтаве. Сейчас их пять.
"ФК "Ворскла" дарит тысячу билетов на свой матч. Их смогут получить в каждом полтавском центре вакцинации первые 200 человек, которые придут сделать прививку во вторник, 10 августа", - сообщил Синегубов.
Ранее сообщалось, что в Киеве начали поощрять местных жителей к вакцинации с 6 августа. Всем кто прививается в торговом центре Blockbuster Mall пообещали билеты на футбольные матчи клуба "Шахтер".