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Вслед за Киевом: в Полтаве за COVID-прививку будут раздавать билеты на футбол

Автор: Инна Собора

В Полтаве будут поощрять к вакцинации от коронавируса билетами на футбол. Сделав прививку, можно будет получить билеты на матчи местной ФК "Ворскла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Билеты можно получить в центрах вакцинации, работающих в Полтаве. Сейчас их пять.

"ФК "Ворскла" дарит тысячу билетов на свой матч. Их смогут получить в каждом полтавском центре вакцинации первые 200 человек, которые придут сделать прививку во вторник, 10 августа", - сообщил Синегубов.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали поощрять местных жителей к вакцинации с 6 августа. Всем кто прививается в торговом центре Blockbuster Mall пообещали билеты на футбольные матчи клуба "Шахтер".

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ПолтаваФутболВакцинация