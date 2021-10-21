Сплеск COVID-19 у Великобританії: влада попередила про можливий локдаун

В Великобританія зросла захворюваність коронавірусом. Влада попередила про можливий локдаун, якщо ситуація не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У середу у Великобританії було зареєстровано 49139 нових випадків COVID-19. Це вже восьмий день поспіль, коли число інфікованих перевищило 40000.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід попередив населення, що захворюваність може збільшитися до 100 тисяч на день, тому важливо прискорити вакцинацію.

"Завдяки програмі вакцинації зв'язок між госпіталізацією і смертельним результатом значно ослабла, але не перервана", - сказав міністр охорони здоров'я.

Він зазначив, що поки уряд не розглядає перехід до "плану Б", який передбачає посилення карантину, але буде змушений діяти, якщо ситуація не зміниться.

"Ми уважно вивчаємо дані та на даному етапі ми не будемо реалізовувати наш "план Б" з надзвичайних заходів. Але ми будемо зберігати пильність, готуватися до всіх непередбачених обставин, одночасно зміцнюючи наш життєво важливий захист, який може допомогти нам боротися з цим вірусом", - сказав він.

Крім вакцинації Джавід сказав, що важливо робити маленькі кроки в боротьбі з вірусом. До них відносяться зустрічі з іншими людьми на відкритому повітрі, забезпечення гарної вентиляції, добровільне носіння масок в людних місцях і проходження тестів на бічний потік.