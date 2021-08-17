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Вспышка коронавируса в Одессе: лагерь на карантине, полиция открыла дело

Автор: РБК-Украина

По факту вспышки коронавируса в Одессе в детском лагере "Молодая гвардия" открыто уголовное дело. На сегодня лагерь закрыли на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что информацию о массовом инфицировании COVID-19 в детском лагере выявили во время мониторинга интернета. По данным следствия, дети имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении, но уже через неделю после заезда у нескольких из них появились признаки ОРВИ.

"Всем им были проведены диагностические тесты на COVID-19, у большинства несовершеннолетних результаты оказались положительными, их сразу же изолировали от остальных. Впоследствии коронавирусную инфекциею экспресс-тестами диагностировали у еще нескольких детей и педагогов", - говорится в сообщении.

Один из трех лагерей оздоровительного центра, в котором проживали заболевшие, закрыт на карантин, другие два работают с соблюдением всех надлежащих норм.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в лагере "Молодая гвардия" коронавирусом заболели более 40 детей и двое взрослых.

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