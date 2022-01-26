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Вспышка коронавируса в Раде. Пленарные недели могут перенести

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Украина, Среда 26 января 2022 13:59
Вспышка коронавируса в Раде. Пленарные недели могут перенести Фото: в Раде зафиксировали вспышку COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Верховной раде Украины фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим могут внести изменения в календарный план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера партии "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram.

"Вынуждены констатировать, что в Верховной раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных COVID. По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной рады от "Слуги Народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания", - написала она.

По словам политика, есть информация, что COVID болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения.

А нардеп Ярослав Железняк написал в Telegram, что Рада идет на карантин до 15 февраля.

При этом депутат Ольгя Совгиря в Telegram подчеркнула, что 27 января парламент может внести изменения в календарный план проведения седьмой сессии ВРУ.

Голосовать будут за такую работу парламента:

  • 1 февраля - открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания (вполне вероятно сокращенного);
  • недели со 2 по 4, а также с 7 по 11 февраля - сделать неделями работы народных депутатов в комитетах.

"Следует отметить, что ВРУ не закрывается, а лишь меняет очередность пленарных недель, заменив их другой формой работы депутатов (то есть, на работу в комитетах)", - отметила Совгиря.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Ведомство направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма.

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