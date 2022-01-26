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Спалах коронавірусу в Раді. Пленарні тижні можуть перенести

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Україна, Середа 26 січня 2022 13:59
Спалах коронавірусу в Раді. Пленарні тижні можуть перенести Фото: у Раді зафіксували спалах COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Верховній раді України фіксують зростання захворюваності на коронавірус. У зв'язку з цим можуть внести зміни до календарного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера партії "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram.

"Вимушені констатувати, що у Верховній раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної ради від "Слуги Народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання", - написала вона.

За словами політика, є інформація, що на COVID хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження.

А нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram, що Рада йде на карантин до 15 лютого.

При цьому депутат Ольга Совгіря в Telegram наголосила, що 27 січня парламент може внести зміни до календарного плану проведення сьомої сесії ВРУ.

Голосуватимуть за таку роботу парламенту:

  • 1 лютого - відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання (цілком ймовірно скороченого);
  • тижні з 2 по 4, а також з 7 по 11 лютого - зробити тижнями роботи народних депутатів у комітетах.

"Слід зазначити, що ВРУ не закривається, а лише змінює черговість пленарних тижнів, замінивши їх на іншу форму роботи депутатів (тобто, на роботу в комітетах)", - зазначила Совгіря.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки рекомендує ввести для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам та керівникам навчальних закладів рекомендаційні листи.

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