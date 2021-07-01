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Спалах коронавірусу в Україні: експерти спрогнозували дату

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Україна, Четвер 01 липня 2021 15:09
Спалах коронавірусу в Україні: експерти спрогнозували дату Фото: експерти спрогнозували дату можливого спалаху коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року. Це залежатиме від швидкості поширення британського, південноафриканського та індійського штамів коронавірусу у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг експертів Київської школи економіки (KSE).

Втім, у найближчі тиждень-два в Україні не очікується істотного зростання захворюваності.

За словами експертів, ситуація з захворюваністю продовжує іти на спад, якщо говорити про кількість виявлених випадків. Та при цьому спад уповільнюється.

Як наголошують у KSE, середньодобова кількість летальних випадків в Україні продовжує спадати. їх наразі 31.

Зазначено, що цього тижня спостерігалося зростання рівня госпіталізацій у Луганській області - понад 60%, але його назвали технічним.

"Кількість госпіталізацій припинила спадати та вийшла на плато. Це може бути результатом тривалих вихідних. При цьому виписки продовжують у понад 1,5 разів перевищувати госпіталізації. Кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 20% за тиждень", - сказав керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Він наголосив на необхідності нарощення кількості тестувань у трьох областях.

"У Київській, Луганській і Хмельницькій областях знижується рівень тестування. Це дуже небезпечно у зв'язку з тим, що минулого тижня в Україні виявили штам "дельта". У Київській і Луганській областях разом зі скороченням тестування зростає коефіцієнт виявлення", - зазначив Ганиченко.

Експерти підкреслюють, щоб Україна вийшла на європейський рівень, їй необхідно втричі збільшити темпи вакцинації.

У KSE додають, що для того, аби вакцинувати 70% населення України, необхідно щодня щеплювати понад 225 тисяч людей. Наразі ця цифра становить в середньому близько 62 тисяч осіб.

Нагадаємо, станом на сьогодні Київська та Хмельницька області не відповідають "зеленій" зоні карантину за одним із показників, а Луганська за двома.

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