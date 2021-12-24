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Вспышка "Омикрона": в канун Рождества в мире отменили более 2 тысяч рейсов

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Пятница 24 декабря 2021 17:04
Вспышка "Омикрона": в канун Рождества в мире отменили более 2 тысяч рейсов Фото: более 2000 рейсов отменили перед Рождеством (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

24 декабря, в канун Рождества, во всем мире отменили более 2 тысяч авиарейсов. Это связано с быстрораспространяющимся штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, за день до католического Рождества авиакомпании отменили тысячи своих рейсов. В то же время пассажиры некоторых из них не были предупреждены заранее. Потому на страницах авиакомпаний в социальных сетях многие жалуются, что узнали об отмене рейса после приезда в аэропорт.

Например, в Соединенных Штатах было отменено 458 внутренних рейсов. Там заболеваемость коронавирусом "Омикрон" составляет более 70%.

Напомним, за сутки 23 декабря в мире зарегистрировали рекордное количество COVID-больных. Такого показателя не было с начала пандемии.

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