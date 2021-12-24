Спалах "Омікрона": напередодні Різдва у світі скасували понад 2 тисячі рейсів

24 грудня, напередодні Різдва, у всьому світі скасували понад 2 тисячі авіарейсів. Це пов'язано зі штамом коронавірусу "Омікрон", який швидко розповсюджується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Так, за день до католицького Різдва авіакомпанії скасували тисячі своїх рейсів. Водночас пасажирів деяких з них не було попереджено заздалегідь. Тому на сторінках авіакомпаній у соціальних мережах багато хто скаржиться, що дізналися про скасування рейсу після приїзду в аеропорт.

Наприклад, в Сполучених Штатах було скасовано 458 внутрішніх рейсів. Там захворюваність на коронавірус "Омікрон" становить понад 70%.