Вспышка случаев. В Украине более 5 тысяч новых заражений COVID и 219 смертей

Минздрав обновил статистику по коронавирусу, за сутки заразились 5429 человек, умерли - 219. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировали 915 человек; летальных случаев - 219; выздоровели - 7 761 человек. Протестировали методом ПЦР - 29 112 человека, методом ИФА - 4745, экспресс-тестами - 31 334.
Больше всего новых случаев в Киеве (1192) и Харьковской области (309).
За все время пандемии в Украине заболел - 3 709 871 человек; выздоровели - 3 522 547 человек; летальных случаев - 97 544.