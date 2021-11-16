Почти вся "красная". В Украине только 7 областей без локдауна: список
Фото: большинство областей Украины "красные" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в "красной" зоне находится 18 регионов, а с 18 ноября - она еще больше расширится. В "желтой" - только две области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская.
Отметим, Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября. Вместе с тем, в Кабмине сообщили, что Херсонская и Луганская области могут выйти из этой зоны.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 5 регионов:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне Тернопольская и Кировоградская области.