Почти вся "красная". В Украине только 7 областей без локдауна: список

В Украине в "красной" зоне находится 18 регионов, а с 18 ноября - она еще больше расширится. В "желтой" - только две области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская Черкасская.

Отметим, Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября. Вместе с тем, в Кабмине сообщили, что Херсонская и Луганская области могут выйти из этой зоны.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

Винницкая, Полтавская, Харьковская, Закарпатская, Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне Тернопольская и Кировоградская области.