Майже вся "червона". В Україні тільки 7 областей без локдауну: список
Фото: більшість областей України "червоні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні у "червоній" зоні перебуває 18 регіонів, а з 18 листопада - вона ще більше розшириться. У "жовтій" - тільки дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 18 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська.
Зазначимо, Вінницька область переходить в "червону" зону з 18 листопада. Разом з тим, у Кабміні повідомили, що Херсонська та Луганська області можуть вийти з цієї зони.
"Помаранчева" зона
У цій зоні 5 регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
В цій зоні Тернопільська та Кіровоградська області.