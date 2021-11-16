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Майже вся "червона". В Україні тільки 7 областей без локдауну: список

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 08:59
Майже вся "червона". В Україні тільки 7 областей без локдауну: список Фото: більшість областей України "червоні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні у "червоній" зоні перебуває 18 регіонів, а з 18 листопада - вона ще більше розшириться. У "жовтій" - тільки дві області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Майже вся &quot;червона&quot;. В Україні тільки 7 областей без локдауну: список

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 18 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська.

Зазначимо, Вінницька область переходить в "червону" зону з 18 листопада. Разом з тим, у Кабміні повідомили, що Херсонська та Луганська області можуть вийти з цієї зони.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 5 регіонів:

  1. Вінницька,
  2. Полтавська,
  3. Харківська,
  4. Закарпатська,
  5. Чернівецька.

"Жовта" зона

В цій зоні Тернопільська та Кіровоградська області.

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