Вся Украина в "зеленой зоне". В пяти областях не зафиксировали ни одного случая COVID за стуки

В частности, не было зафиксировано случаев заболевания COVID-19 в Запорожской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской области.

Впрочем, по данным Минздрава, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Кроме того, за вчера госпитализировали 307 человек, умерли 5 человек, а выздоровели - 187.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)