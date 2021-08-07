ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Второй день подряд в Украине более тысячи новых COVID-случаев

Новина українською →
Суббота 07 августа 2021 08:16
Второй день подряд в Украине более тысячи новых COVID-случаев Фото: в Украине подтвердили 1054 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За сутки 6 августа в Украине зафиксировали 1054 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 72 детей и 13 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 534 человек, выздоровели - 1 393. В то же время, от коронавируса умерли 20 украинцев.

За прошедшие сутки в Украине протестовали на наличие коронавируса более 42 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Напомним, в Украине за 5 августа обнаружили 1081 новый случай коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе