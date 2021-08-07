ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Другий день поспіль в Україні більше тисячі нових COVID-випадків

Новость на русском →
Субота 07 серпня 2021 08:16
Другий день поспіль в Україні більше тисячі нових COVID-випадків Фото: в Україні підтвердили 1054 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 6 серпня в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 72 дітей та 13 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Всього за минулу добу госпіталізували 534 людей, одужали - 1 393. Водночас, від коронавірусу померли 20 українців.

Протягом минулої доби в Україні протестували на наявність коронавірусу більше 42 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Нагадаємо, в Україні за 5 серпня виявили 1081 новий випадок коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус