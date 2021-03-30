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Второй раз на карантине: в Одессе отменили фестиваль Юморина

Новина українською → Одесса, Вторник 30 марта 2021 12:35
Второй раз на карантине: в Одессе отменили фестиваль Юморина Фото: в Одессе отменили фестиваль Юморина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе снова не состоится фестиваль Юморина из-за карантинных ограничений. Это уже второй раз в городе отменяют этот фестиваль из-за COVID-19.

Об этом заявила в видеообращении директор департамента культуры и туризма городского совета Татьяна Маркова.

По ее словам, планировали организовать в городе 3D-фотозони, специальные шариковые проекты, флешмобы, но не получилось из-за "красной" зоны карантина.

"В этом году Юморина второй раз на карантине", - сообщила она.

Отметим, что Одесская область находится в "красной" зоне карантина, которая предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Добавим, Юморина - фестиваль юмора и сатиры, ежегодно проводимый 1 апреля в Одессе.

Напомним, Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении карантина.

Кроме того, в Украине уровень госпитализаций больных с коронавирусом превышен в 21 из 25 регионов. Наиболее проблемная ситуация в Винницкой области, где уровень госпитализаций превышен почти вдвое.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов называл регионы, где самые большие проблемы с госпитализациями из-за COVID.

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