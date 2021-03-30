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Вдруге на карантині: в Одесі скасували фестиваль Гуморина

Новость на русском → Одеса, Вівторок 30 березня 2021 12:35
Вдруге на карантині: в Одесі скасували фестиваль Гуморина Фото: в Одесі скасували фестиваль Гуморина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі знову не відбудеться фестиваль Гуморина через карантинні обмеження. Це вже вдруге у місті скасовують цей фестиваль через COVID-19.

Про це заявила у відеозверненні директор департаменту культури та туризму міської ради Тетяна Маркова.

За її словами, планували організувати в місті 3D-фотозони, спеціальні кулькові проєкти, флешмоби, але не вийшло через "червону" зону карантину.

"Цього року Гуморина вдруге на карантині", - повідомила вона.

Зазначимо, Одеська область перебуває в "червоній" зоні карантину, що передбачає заборону на проведення масових заходів, роботу кафе, ресторанів та ТРЦ.

Додамо, Гуморина - фестиваль гумору і сатири, який щорічно проводиться 1 квітня в Одесі.

Нагадаємо, Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення карантину.

Крім того, в Україні рівень госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищено у 21 з 25 регіонів. Найбільш проблемна ситуація у Вінницькій області, де рівень госпіталізацій перевищено майже вдвічі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов називав регіони, де найбільші проблеми з госпіталізаціями через COVID.

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