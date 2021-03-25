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Введение полного локдауна в Украине нецелесообразно, - Разумков

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 11:56
Введение полного локдауна в Украине нецелесообразно, - Разумков Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вводить по всей Украине полный локдаун. Сейчас в государстве действует адаптивный карантин.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

Разумков надеется, что некоторые области начнут выходить из "красной" зоны и возвращаться к более привычной жизни.

"Вводить по всей стране полный карантин, по состоянию на сегодня, не целесообразно. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед украинским государством", - заявил спикер Рады.

Наживо в ефірі "Українського радіо"

Наживо в ефірі "Українського радіо"

Posted by Дмитро Разумков on Thursday, March 25, 2021

Отметим, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов допустил, что в стране может быть снова введен общенациональный жесткий карантин. Вскоре СНБО проведет заседание в связи с ситуацией по коронавирусу.

Добавим, что в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Напомним, мэр столицы заявил, что локдаун в Киеве может стать еще жестче из-за переполненного транспорта.

Отметим, показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме лишь в шести областях. Это Волынская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская и Херсонская.

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