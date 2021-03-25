Введення повного локдауну в Україні недоцільно, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає недоцільним вводити по всій Україні повний локдаун . Зараз у державі діє адаптивний карантин.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо" .

Разумков сподівається, що деякі області почнуть виходити з "червоної" зони і повертатися до звичного життя.

"Вводити по всій країні повний карантин, станом на сьогодні, не доцільно. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед українською державою", - заявив спікер Ради.

Наживо в ефірі "Українського радіо" Наживо в ефірі "Українського радіо" Posted by Дмитро Разумков on Thursday, March 25, 2021

Зазначимо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов допустив, що в країні може бути знову введений загальнонаціональний жорсткий карантин. Незабаром РНБО проведе засідання у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Додамо, що в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.