Выход Киева из локдауна: когда будет принято решение

Местные власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауна уже на следующей неделе. Решение примут в пятницу на следующей неделе или в течение недели.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, Минздрав может принять решение о выходе города из "красной" зоны в ближайшие дни.

"Что касается решения о выходе полностью из локдауна, оно будет приниматься в пятницу на следующей неделе или в течение недели на заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - сказал Рубан.

Он отметил, что в последнее время в Киеве показатели инфицирования коронавирусом уменьшаются, но объективно ситуацию можно будет оценить минимум через несколько дней.