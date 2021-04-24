Выход Киева из локдауна: когда будет принято решение
Местные власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауна уже на следующей неделе. Решение примут в пятницу на следующей неделе или в течение недели.
Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, Минздрав может принять решение о выходе города из "красной" зоны в ближайшие дни.
"Что касается решения о выходе полностью из локдауна, оно будет приниматься в пятницу на следующей неделе или в течение недели на заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - сказал Рубан.
Он отметил, что в последнее время в Киеве показатели инфицирования коронавирусом уменьшаются, но объективно ситуацию можно будет оценить минимум через несколько дней.
Напомним, в Киеве закрыли семь заведений из-за нарушения карантина за неделю.
Отметим, в Киеве улучшается COVID-статистика, уменьшается количество госпитализированных. Однако, мэр города Виталий Кличко говорит, что расслабляться рано.
РБК-Украина писало, что Одесская область вышла из "красной" зоны карантина.