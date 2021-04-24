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Вихід Києва з локдауну: коли буде прийнято рішення

Новость на русском → Київ, Субота 24 квітня 2021 15:25
Вихід Києва з локдауну: коли буде прийнято рішення Фото: Київ може вийти з локдауну наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Місцева влада Києва може прийняти рішення про вихід міста з локдауну вже наступного тижня. Рішення приймуть у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, МОЗ може прийняти рішення про вихід міста з "червоної" зони найближчими днями.

"Що стосується рішення про вихід повністю з локдауну, воно ухвалюватиметься у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня на засідання комісії ТЕБ та НС", - сказав Рубан.

Він зазначив, що останнім часом у Києві показники інфікування коронавірусом зменшуються, але об'єктивно ситуацію можна буде оцінити щонайменше через кілька днів.

Нагадаємо, у Києві закрили сім закладів за порушення карантину за тиждень.

Зазначимо, у Києві покращується COVID-статистика, зменшується кількість госпіталізованих. Втім, мер міста Віталій Кличко говорить, що розслаблятись рано.

РБК-Україна писало, що Одеська область вийшла з "червоної" зони карантину.

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