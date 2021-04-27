ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

После выхода Киева из "красной" зоны транспорт будет работать в обычном режиме, - КГГА

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 19:15
После выхода Киева из "красной" зоны транспорт будет работать в обычном режиме, - КГГА Фото: замглавы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киев может выйти из "красной" зоны 1 мая. Как только будет принято решение Государственной комиссией ТЭБ и ЧС общественный транспорт начнет работать в обычном режиме без спецпропусков.

Об этом в эфире телеканала Киев заявил замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Если будет принято решение о выходе из "красной" зоны, из карантинных ограничений, которые есть в "красной" зоне, транспорт будет функционировать в обычном для себя режиме. То есть он перестанет работать в режиме специальных перевозок, с того времени пропуска будут не нужны, чтобы пользоваться транспортом", - заявил он.

Отметим, выход Киева из "красной" зоны означает то, что в городе смогут открыться для посетителей кафе, рестораны и ТРЦ; общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам; детские сады и школы откроются для детей.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

На прошлой неделе главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время из "красной" зоны должны выйти также Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Киев транспорт Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19