После выхода Киева из "красной" зоны транспорт будет работать в обычном режиме, - КГГА

Киев может выйти из "красной" зоны 1 мая. Как только будет принято решение Государственной комиссией ТЭБ и ЧС общественный транспорт начнет работать в обычном режиме без спецпропусков.

"Если будет принято решение о выходе из "красной" зоны, из карантинных ограничений, которые есть в "красной" зоне, транспорт будет функционировать в обычном для себя режиме. То есть он перестанет работать в режиме специальных перевозок, с того времени пропуска будут не нужны, чтобы пользоваться транспортом", - заявил он.

Отметим, выход Киева из "красной" зоны означает то, что в городе смогут открыться для посетителей кафе, рестораны и ТРЦ; общественный транспорт выйдет из режима специальных перевозок по пропускам; детские сады и школы откроются для детей.