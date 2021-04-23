На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей
По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.
Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "со дня на день".
"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины.
Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.
При этом в Киеве планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху.
Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.