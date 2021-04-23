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На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 21:12
На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей Фото: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "со дня на день".

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины.

Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

При этом в Киеве планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.

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