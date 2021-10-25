Выходит на плато: в Харькове стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID

"В воскресенье было зафиксировано 870 случаев заболевания, в пятницу - 881, еще раньше - похожие цифры. Кривая идет в сторону плато, то есть мы вошли в более-менее стабильный коридор. Плато начало формироваться, а после него обычно начинается спад уровня заболеваемости", - сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан,



Вместе с тем, как отметила заместитель городского головы, в минувшее воскресенье в городе вакцинировались лишь 2,5 тысяч человек.

"В настоящее время в Харькове провакцинирована 451 тысяча человек. Если учесть количество уже переболевших, то иммунитет, в той или иной степени, есть почти у половины населения города.", - добавила Горбунова-Рубан.

По словам заместителя городского головы, коллективный иммунитет формируется после 70% вакцинированных.