Выходит на плато: в Харькове стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID
В Харькове уровень заболеваемости коронавирусом начинает стабилизироваться. Количество больных в сутки остается примерно на одном уровне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Мой Харьков.
"В воскресенье было зафиксировано 870 случаев заболевания, в пятницу - 881, еще раньше - похожие цифры. Кривая идет в сторону плато, то есть мы вошли в более-менее стабильный коридор. Плато начало формироваться, а после него обычно начинается спад уровня заболеваемости", - сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан,
Вместе с тем, как отметила заместитель городского головы, в минувшее воскресенье в городе вакцинировались лишь 2,5 тысяч человек.
"В настоящее время в Харькове провакцинирована 451 тысяча человек. Если учесть количество уже переболевших, то иммунитет, в той или иной степени, есть почти у половины населения города.", - добавила Горбунова-Рубан.
По словам заместителя городского головы, коллективный иммунитет формируется после 70% вакцинированных.