На выходных было рекордное количество COVID-привитых. Кабмин планирует расширять кампанию
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что минувшие выходные стали рекордными по количеству привитых от коронавируса украинцев. В течение субботы и воскресенья от коронавируса были вакцинированы свыше 15 тысяч граждан.
Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.
По словам премьера, Кабмин планирует расширять практику с применением центров вакцинации.
"В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику", - сказал Шмыгаль.
Напомним, в эти выходные в Киеве, Львове и Одессе открылись центры вакцинации от коронавируса. В этих центрах прививку от COVID-19 могут получить украинцы, которые записались в очередь через "Дия".
Как писало РБК-Украина, в Киеве за выходные в центре вакцинации прививку получили почти 3500 жителей столицы. Еще более тысячи украинцев получили прививку в центре вакцинации, который открыли во Львове на "Арене-Львов".