Выплаты ФОПам за карантин: как подать заявку через "Дію"

С 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен . Деньги также могут получить наемные работники, которые пострадали из-за ограничений "красной зоны" адаптивного карантина.

Об этом говорится в сообщении на портале "Дія"

Сообщается, что с такой заявкой также можно получить и выплаты из местных бюджетов. Назначение такой помощи принимают только органы местного самоуправления.

Подать заявку можно в течение 30 дней после того, как в регионе ввели "красную зону". Если эта область была в "красной зоне" в течение февраля-марта 2021, то подать заявку можно до 18 мая 2021 года. включительно.

Как подать заявку в приложении "Дія":

авторизуйтесь в приложении через онлайн-банк: Приват24, Monobank или BankID НБУ

в разделе "Услуги" выберите "Получить помощь"

"Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям получения помощи

выберите область, в которой проводите деятельность

подтвердите свое текущее место работы

введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет

ожидайте уведомления об обработке заявления

Как подать заявку на портале "Дія":

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID

в разделе "Услуги" выберите "Единоразовая помощь ФОП и наемным работникам".

"Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям выплаты

выберите область, в которой проводите деятельность

подтвердите свое текущее место работы

введите номер своего гривневого счета в формате IBAN

проверьте и отправьте заявку

ожидайте сообщение о зачислении выплаты

Кто может получить выплаты

Выплаты по 8 000 гривен могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов, если:

основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь;

организация насчитала ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала;

их средняя заработная плата за предыдущий квартал не превышает 30 000 гривен в месяц;

не работают по совместительству.

ФОПы, если: