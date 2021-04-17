Выплаты ФОПам за карантин: как подать заявку через "Дію"
С 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен. Деньги также могут получить наемные работники, которые пострадали из-за ограничений "красной зоны" адаптивного карантина.
Об этом говорится в сообщении на портале "Дія"
Сообщается, что с такой заявкой также можно получить и выплаты из местных бюджетов. Назначение такой помощи принимают только органы местного самоуправления.
Подать заявку можно в течение 30 дней после того, как в регионе ввели "красную зону". Если эта область была в "красной зоне" в течение февраля-марта 2021, то подать заявку можно до 18 мая 2021 года. включительно.
Как подать заявку в приложении "Дія":
- авторизуйтесь в приложении через онлайн-банк: Приват24, Monobank или BankID НБУ
- в разделе "Услуги" выберите "Получить помощь"
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям получения помощи
- выберите область, в которой проводите деятельность
- подтвердите свое текущее место работы
- введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет
- ожидайте уведомления об обработке заявления
Как подать заявку на портале "Дія":
- зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID
- в разделе "Услуги" выберите "Единоразовая помощь ФОП и наемным работникам".
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям выплаты
- выберите область, в которой проводите деятельность
- подтвердите свое текущее место работы
- введите номер своего гривневого счета в формате IBAN
- проверьте и отправьте заявку
- ожидайте сообщение о зачислении выплаты
Кто может получить выплаты
Выплаты по 8 000 гривен могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов, если:
- основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь;
- организация насчитала ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала;
- их средняя заработная плата за предыдущий квартал не превышает 30 000 гривен в месяц;
- не работают по совместительству.
ФОПы, если:
- основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь;
- на последний день предыдущего месяца осуществляют деятельность свыше 3 месяцев;
- оплатили ЕСВ не менее чем за 6 месяцев в течение 2020 года;
- проводили деятельность по состоянию на последний день предыдущего месяца;
- не являются наемными работниками одновременно.
Напомним, ранее РБК-Украина публиковало список КВЭДов, которые имеют право на карантинные выплаты.
Закон об этих выплатах вступил в силу в апреле. Это одноразовая выплата.