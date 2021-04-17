Виплати ФОПам за карантин: як подати заявку через "Дію"
З 19 квітня фізособи-підприємці (ФОПи) зможуть подати заявки на виплати через карантин по 8 000 гривень. Гроші також можуть отримати наймані працівники, які постраждали через обмеження "червоної зони" адаптивного карантину.
Про це йдеться в повідомленні на порталі "Дія"
Повідомляється, що з такою заявкою також можна отримати і виплати з місцевих бюджетів. Призначення такої допомоги приймають лише органи місцевого самоврядування.
Подати заявку можна протягом 30 днів після того, як в регіоні запровадили "червону зону". Якщо ця область була в "червоній зоні" протягом лютого-березня 2021, то подати заявку можна до 18 травня 2021 року. включно.
Як подати заявку в додатку "Дія":
- авторизуйтеся у додатку через онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ
- у розділі "Послуги" оберіть "Отримати допомогу"
- "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам отримання допомоги
- оберіть область, в якій проводите діяльність
- підтвердіть своє поточне місце роботи
- введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна лише на особистий рахунок
- чекайте повідомлення про обробку заяви
Як подати заявку на порталі "Дія":
- зареєструйтесь або авторизуйтесь в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID
- у розділі "Послуги" оберіть "Одноразова допомога ФОП і найманим працівникам".
- "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати
- оберіть область, в якій проводите діяльність
- підтвердіть своє поточне місце роботи
- введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN
- перевірте і відправте заявку
- чекайте повідомлення про зарахування виплати
Хто може отримати виплати
Виплати по 8 000 гривень можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:
- основний КВЕД на останній день попереднього місяця відноситься до тих, які мають право на допомогу;
- організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;
- їх середня заробітна плата за попередній квартал не перевищує 30 000 гривень на місяць;
- не працюють за сумісництвом.
ФОПи, якщо:
- основний КВЕД на останній день попереднього місяця відноситься до тих, які мають право на допомогу;
- на останній день попереднього місяця здійснюють діяльність понад 3 місяців;
- сплатили ЄСВ не менш ніж за 6 місяців протягом 2020 року;
- проводили діяльність за станом на останній день попереднього місяця;
- не є найманими працівниками одночасно.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список КВЕДів, які мають право на карантинні виплати.
Закон про ці виплати набув чинності у квітні. Це одноразова виплата.