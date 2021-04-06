Выплаты ФОПам: Зеленский подписал закон о поддержке бизнеса в "красных" зонах
Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Документ вступит в силу со дня, следующим за его опубликованием.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
"Владимир Зеленский подписал Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" № 1358-их, который Верховная Рада приняла 30 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект был инициирован главой государства для поддержки малого бизнеса и наемных работников в условиях ужесточения карантина.
Согласно документы, физические лица предприниматели (ФОП) и наемные работники, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета единовременную материальную выплату в сумме 8 тысяч гривен.
В сообщении отмечается, что к гарантированной государством единоразовой помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если органы местного самоуправления примут соответствующее решение.
Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
Напомним, ранее министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о выплате ФОПам и наемным работникам единовременной компенсации за карантин в сумме 8 тысяч гривен. Для этого из специального фонда государственного бюджета в 2021 году на направляется 2,9 млрд гривен.
Отметим, в марте Верховная рада возобновила компенсации бизнесу в размере 8 000 гривен. Компенсацию получат те, кого обязали прекратить деятельность на время карантина. Перечень видов деятельности, которые попадают под выплаты, еще должен установить Кабмин.
РБК-Украина писало, как ФОПам и наемным работникам получить единовременную помощь в размере 8 тысяч гривен.