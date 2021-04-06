Выплаты ФОПам: Зеленский подписал закон о поддержке бизнеса в "красных" зонах

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Документ вступит в силу со дня, следующим за его опубликованием.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины .

"Владимир Зеленский подписал Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" № 1358-их, который Верховная Рада приняла 30 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект был инициирован главой государства для поддержки малого бизнеса и наемных работников в условиях ужесточения карантина.

Согласно документы, физические лица предприниматели (ФОП) и наемные работники, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета единовременную материальную выплату в сумме 8 тысяч гривен.

В сообщении отмечается, что к гарантированной государством единоразовой помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если органы местного самоуправления примут соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".