Виплати ФОПам: Зеленський підписав закон про підтримку бізнесу в "червоних" зонах

Президент України Володимир Зеленський 6 квітня підписав закон про компенсації бізнесу і найманим працівникам, зареєстрованих в регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Документ набуде чинності з дня, наступного за його опублікуванням.

Про це повідомила прес-служба президента України .

"Володимир Зеленський підписав Закон" Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2 "№ 1358-их, який Верховна Рада прийняла 30 березня" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що законопроект був ініційований главою держави для підтримки малого бізнесу і найманих працівників в умовах посилення карантину.

Згідно з документами, фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники, які змушені припинити свою діяльність через карантин у "червоних" зонах, отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату в сумі 8 тисяч гривень.

У повідомленні наголошується, що до гарантованої державою одноразової допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування приймуть відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".