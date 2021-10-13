Высадят ли из автобуса за отсутствие маски: как будет действовать полиция на рейдах
Полиция в ходе рейдов по автобусам не будет высаживать пассажиров без защитных масок и документов, которые подвтерждают COVID-безопасность. Протоколы будут составляться сразу на перевозчиков.
Об этом РБК-Украина рассказала спикер Национальной полиции Марьяна Рева.
По ее словам, там, где введены ограничения по пассажирским перевозкам, полицейские имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей документов, подтверждающих COVID-безопасность
"Высаживать из транспорта никого не будут. Будут составлять админпротокол на перевозчика. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", - добавила Рева.
В полиции также добавили, что новые правила перевозок вступают в силу с 21 октября и касаются только межобластного транспорта.
"Что есть сейчас в городском общественном транспорте: все обязательно в масках. Ограничений по наполненности нет. Но каждый регион может вводить эти ограничения по своему усмотрению", - добавили в полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в общественном транспорте будут проводить рейды, а водителям и пассажирам за нарушение карантина грозят штрафы.
До этого сообщалось о показательных рейдах для контроля масочного режима на объектах критической инфраструктуры.