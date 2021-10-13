Чи висадять з автобусу за відсутність маски: як діятиме поліція на рейдах

Поліція в ході рейдів по автобусам не буде висаджувати пасажирів без захисних масок і документів, які подвтерждают COVID-безпеку. Протоколи будуть складатися відразу на перевізників.

За її словами, там, де введені обмеження щодо пасажирських перевезень, поліцейські мають право проводити вибіркові перевірки наявності у пасажирів і водіїв документів, що підтверджують COVID-безпеку

"Висаджувати з транспорту нікого не будуть. Складатимуть адмінпротокол на перевізника. Тому водії повинні проконтролювати наявність відповідних документів у пасажирів", - додала Рева.

У поліції також додали, що нові правила перевезень набувають чинності з 21 жовтня та стосуються лише міжобласного транспорту.

"Що є наразі у міському громадському транспорті: всі обов’язково в масках. Обмежень по наповненості немає. Але кожен регіон може вводити ці обмеження на свій розсуд", - додали в поліції.