Выявленные в США случаи инфицирования штаммом "Омикрон" протекают в легкой форме, - эксперт

Практически все выявленные в Соединенных Штатах случаи COVID-19, вызванные штаммом "Омикрон", протекают в легкой форме. Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об этом в интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

"Болезнь протекает в легкой форме практически во всех случаях, которые до сих пор наблюдались. Преимущественные симптомы - кашель, заложенность носа и слабость", - сказала Валенски.

Она уточнила, что среди инфицированных штаммом "Омикрон" госпитализирован только один человек. В целом же в США заражение этой мутацией коронавируса выявлено более чем у 40 человек, из них свыше 30 - вакцинированы.

В то же время Валенски заметила: данные об этом штамме очень ограничены, и CDC продолжает изучать, какие угрозы он может нести для страны.

Указывается, что на прошлой неделе в США случаи "Омикрона" составили менее 1% всех новых больных, в то время как на вариант "Дельта" пришлось более 99% заражений.