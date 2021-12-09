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Виявлені в США випадки інфікування штамом "Омікрон" протікають в легкій формі, - експерт

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США, Четвер 09 грудня 2021 04:10
Виявлені в США випадки інфікування штамом "Омікрон" протікають в легкій формі, - експерт Фото: виявлені в США випадки інфікування штамом "Омікрон" протікають в легкій формі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Практично всі виявлені в Сполучених Штатах випадки COVID-19, викликані штамом "Омікрон", протікають в легкій формі. Директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила про це в інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

"Хвороба протікає в легкій формі практично у всіх випадках, які досі спостерігалися. Переважні симптоми - кашель, закладеність носа і слабкість", - сказала Валенскі.

Вона уточнила, що серед інфікованих штамом "Омікрон" госпіталізована тільки одна людина. В цілому ж в США зараження цією мутацією коронавірусу виявлено більш ніж у 40 осіб, з них понад 30 - вакциновані.

У той же час Валенскі зауважила: дані про цей штам дуже обмежені, і CDC продовжує вивчати, які загрози він може нести для країни.

Вказується, що минулого тижня в США випадки "Омікрону" склали менше 1% всіх нових хворих, в той час як на варіант "Дельта" довелося більше 99% заражень.

Раніше ми писали, що штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії, на думку ВООЗ.

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