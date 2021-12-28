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Когда надо вызвать "скорую" при COVID: названы симптомы

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 14:03
Когда надо вызвать "скорую" при COVID: названы симптомы Фото: когда надо вызывать "скорую" при COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения назвали симптомы при коронавирусной болезни при которых необходимо вызвать скорую помощь. Одними из них являются тяжесть дыхания и нарушение сознания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Чтобы понимать, когда необходимо вызвать "скорую", ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может понадобиться госпитализация при COVID19", - говорится в сообщении.

В ведомстве обращают внимание, что врач принимает решение о необходимости госпитализации уже после обследования.

При каких симптомах нужно вызывать "скорую"

  • боль в грудной клетке;
  • тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

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