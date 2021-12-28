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Коли треба викликати "швидку" при COVID: названі симптоми

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 14:03
Коли треба викликати "швидку" при COVID: названі симптоми Фото: коли треба викликати "швидку" при COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я назвали симптоми при коронавірусній хворобі за яких необідно викликати швидку допомогу. Одними з них є важкість дихання та порушення свідомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Щоб розуміти, коли необхідно викликати "швидку", ознайомтеся з переліком симптомів. Вони сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при COVID19", - йдеться в повідомленні.

У відомстві звертають увагу, що лікар приймає рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.

При яких симптомах викликати "швидку"

  • біль у грудній клітці;
  • важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
  • сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%;
  • порушення свідомості;
  • інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

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