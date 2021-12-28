Коли треба викликати "швидку" при COVID: названі симптоми
Фото: коли треба викликати "швидку" при COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Міністерстві охорони здоров'я назвали симптоми при коронавірусній хворобі за яких необідно викликати швидку допомогу. Одними з них є важкість дихання та порушення свідомості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"Щоб розуміти, коли необхідно викликати "швидку", ознайомтеся з переліком симптомів. Вони сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при COVID19", - йдеться в повідомленні.
У відомстві звертають увагу, що лікар приймає рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.
При яких симптомах викликати "швидку"
- біль у грудній клітці;
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%;
- порушення свідомості;
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.