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ЮАР готовится к большому количеству госпитализаций из-за "Омикрона"

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ЮАР, Понедельник 06 декабря 2021 09:26
ЮАР готовится к большому количеству госпитализаций из-за "Омикрона" Фото: ЮАР готовит больницы к всплеску коронавируса из-за нового штамма (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Южная Африка готовит свои больницы к большому количеству госпитализаций из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Из-за количества инфицированных в стране начинается четвертая волна COVID-19, заявил президент Сирил Рамафоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рамафоса сказал, что "Омикрон", по-видимому, доминирует над новыми инфекциями в большинстве провинций, и призвал больше людей пройти вакцинацию против коронавиурса.

"По мере того, как страна приближается к четвертой волне инфекций COVID-19, мы наблюдаем уровень инфекций, который мы не наблюдали с момента начала пандемии", - сказал он, добавив, что за последнюю неделю количество ежедневных инфекций увеличилось в пять раз.

Но также Рамафоса отметил, что пока неизвестно, на сколько "Омикрон" повлияет на количество случаев госпитализации. Но все же ЮАР готовит больницы к приему большого количества пациентов. Также специалисты изучают, как можно быстро получить лекарства для лечения коронавируса.

"Вскоре мы созовем заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом, чтобы рассмотреть состояние пандемии. Это позволит нам принять любые дальнейшие меры, необходимые для обеспечения безопасности и здоровья людей", - заявил глава ЮАР.

Напомним, увеличение количества госпитализаций среди детей во время четвертой волны инфекций COVID-19 в Южной Африке, вызванной вариантом "Омикрона", должно вызвать бдительность, но не панику. Болезнь у детей протекает в легкой форме, заявил представитель здравоохранения.

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