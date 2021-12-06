ЮАР готовится к большому количеству госпитализаций из-за "Омикрона"

Рамафоса сказал, что "Омикрон", по-видимому, доминирует над новыми инфекциями в большинстве провинций, и призвал больше людей пройти вакцинацию против коронавиурса.

"По мере того, как страна приближается к четвертой волне инфекций COVID-19, мы наблюдаем уровень инфекций, который мы не наблюдали с момента начала пандемии", - сказал он, добавив, что за последнюю неделю количество ежедневных инфекций увеличилось в пять раз.

Но также Рамафоса отметил, что пока неизвестно, на сколько "Омикрон" повлияет на количество случаев госпитализации. Но все же ЮАР готовит больницы к приему большого количества пациентов. Также специалисты изучают, как можно быстро получить лекарства для лечения коронавируса.

"Вскоре мы созовем заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом, чтобы рассмотреть состояние пандемии. Это позволит нам принять любые дальнейшие меры, необходимые для обеспечения безопасности и здоровья людей", - заявил глава ЮАР.