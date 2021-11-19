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ЮНИСЕФ о работе школ во время карантина: должны закрываться последними и открываться самыми первыми

Автор: Анастасия Рокитна

ЮНИСЕФ и ВОЗ призывают органы местной власти оставлять школы открытыми, соблюдая все противоэпидемические меры. По состоянию на сегодня 35% учреждений общего среднего образования в Украине закрыты для очного обучения, несмотря на то, что более 96% работников получили хотя бы одну дозу вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЮНИСЕФ.

Глава ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил, что вероятно никогда не удастся возместить потери, которые несут дети из-за того, что не ходят в школу.

"Школы должны закрываться на карантин в последнюю очередь и открываться самыми первыми. А мы должны лучше расставлять приоритеты, ведь существуют пути безопасно открывать школы. С начала этого учебного года я наблюдал, как педагоги и ученики прилагают значительных усилий, чтобы придерживаться необходимых мер по предотвращению COVID-19", - заявил он.

Напомним, глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что школы Украины должны вернуться к очному формату обучения.

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ЮНИСЕФ