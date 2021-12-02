Южная Корея бьет ежедневный рекорд по COVID второй день подряд

Так, за минувшие сутки зарегистрировано 5 266 случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране за время пандемии достигло 457 612 человек.

1 декабря более 4 100 новых случаев коронавируса зафиксировали в столице Сеул и близлежащем столичном регионе, где, по словам официальных лиц, 90% отделений интенсивной терапии, предназначенных для лечения COVID-19, уже заняты. 733 пациента с вирусом находятся в тяжелом или критическом состоянии, в то время как число погибших в стране составляет 3 705 человек после того, как 47 пациентов умерли за последние 24 часа.

Отмечают, что быстрое распространение, обусловленное штаммом "Дельт", также происходит на фоне появления нового варианта коронавируса "Омикрон".

В среду, 1 декабря, Южная Корея подтвердила первые пять случаев заражения "Омикроном". Их выявили у людей, прибывших из Нигерии.

В то же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна сталкивается с трудностями при возвращении к нормальной жизни. Страна була вынуждена ужесточить карантинные меры.