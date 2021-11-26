В Южной Африке подтвердили более 50 случаев нового штамма COVID-19

В Южной Африке подтвердили 53 случая нового штамма коронавируса B.1.1.529 . Однако эксперты опасаются, что реальных случаев заражения может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

До недавнего времени в стране фиксировали небольшое количество заражений коронавирусом - около 200 подтвержденных случаев в день. Ситуация кардинально изменилась на этой неделе.

Если в среду ежедневное число случаев заражения превысило 1200, то уже в четверг оно удвоилось до 2465. Эксперты считают, что существует большая вероятность того, что такой рост заболеваемости связан с новым вариантом B.1.1.529.

По оценкам, 90% заболевших новым вирусом B.1.1.529 проживают в Гаутенге. Однако штамм может присутствовать в восьми других провинциях Южной Африки.

Ученые страны сейчас пытаются определить степень распространения нового штамма, но это может занять некоторое время.

"Хотя данные ограничены, наши эксперты работают сверхурочно со всеми установленными системами наблюдения, чтобы понять новый штамм и возможные последствия", - заявил Национальный институт инфекционных заболеваний Южной Африки.

Отметим, что в ЮАР 41% взрослого населения вакцинированы от коронавируса. При этом в стране количество вакцин, вводимых в день, относительно невелико и составляет менее 130 000.

Низкий уровень вакцинации не связан с недостатком вакцин. Стране наоборот приходится откладывать поставки, чтобы не накапливать вакцины.

"Мы получаем вакцины быстрее, чем можем использовать их сейчас", - заявили в Минздраве.