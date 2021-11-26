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У Південній Африці підтвердили понад 50 випадків нового штаму COVID-19

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Південно-Африканська Республіка, П'ятниця 26 листопада 2021 06:08
У Південній Африці підтвердили понад 50 випадків нового штаму COVID-19 Фото: у ПАР підтвердили більше 50 випадків нового штаму COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529. Однак експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

До недавнього часу в країні фіксували невелику кількість заражень коронавірусом - близько 200 підтверджених випадків в день. Ситуація кардинально змінилася на цьому тижні.

Якщо в середу щоденне число випадків зараження перевищило 1200, то вже в четвер воно подвоїлося до 2465. Експерти вважають, що існує велика ймовірність того, що таке зростання захворюваності пов'язаний з новим варіантом B.1.1.529.

За оцінками, 90% хворих на новий вірус B.1.1.529 проживають в Гаутенге. Однак штам може бути присутнім у восьми інших провінціях Південної Африки.

Вчені країни зараз намагаються визначити ступінь поширення нового штаму, але це може зайняти деякий час.

"Хоча дані обмежені, наші експерти працюють понаднормово з усіма встановленими системами спостереження, щоб зрозуміти новий штам і можливі наслідки", - заявив Національний інститут інфекційних захворювань Південної Африки.

Відзначимо, що в ПАР 41% дорослого населення вакциновані від коронавірусу. При цьому в країні кількість вакцин, що вводяться в день, відносно невелика і становить менш як 130 000.

Низький рівень вакцинації не пов'язаний з нестачею вакцин. Країні навпаки доводиться відкладати поставки, щоб не накопичувати вакцини.

"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, що у Південній Африці виявили новий штам коронавірусу. Вчені вважають, що він може бути більш стійким до вакцин.

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