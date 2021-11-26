У Південній Африці підтвердили понад 50 випадків нового штаму COVID-19

У Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529 . Однак експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

До недавнього часу в країні фіксували невелику кількість заражень коронавірусом - близько 200 підтверджених випадків в день. Ситуація кардинально змінилася на цьому тижні.

Якщо в середу щоденне число випадків зараження перевищило 1200, то вже в четвер воно подвоїлося до 2465. Експерти вважають, що існує велика ймовірність того, що таке зростання захворюваності пов'язаний з новим варіантом B.1.1.529.

За оцінками, 90% хворих на новий вірус B.1.1.529 проживають в Гаутенге. Однак штам може бути присутнім у восьми інших провінціях Південної Африки.

Вчені країни зараз намагаються визначити ступінь поширення нового штаму, але це може зайняти деякий час.

"Хоча дані обмежені, наші експерти працюють понаднормово з усіма встановленими системами спостереження, щоб зрозуміти новий штам і можливі наслідки", - заявив Національний інститут інфекційних захворювань Південної Африки.

Відзначимо, що в ПАР 41% дорослого населення вакциновані від коронавірусу. При цьому в країні кількість вакцин, що вводяться в день, відносно невелика і становить менш як 130 000.

Низький рівень вакцинації не пов'язаний з нестачею вакцин. Країні навпаки доводиться відкладати поставки, щоб не накопичувати вакцини.

"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - заявили в МОЗ.