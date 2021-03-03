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В Южной Корее два человека умерли после прививки COVID-вакциной AstraZeneca

Новина українською → Южная Корея, Среда 03 марта 2021 15:05
В Южной Корее два человека умерли после прививки COVID-вакциной AstraZeneca Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Власти Южной Кореи расследует смерть двух людей после получения ими COVID-вакцины AstraZeneca. Оба уже имели предшествующие заболевания.

Об этом сообщает Reuters.

AstraZeneca заявила, что ей известно о расследовании Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), но безопасность вакцины широко изучалась в клинических испытаниях, и данные подтверждают, что она обычно хорошо переносится.

"KDCA проводит эпидемиологические обследования с соответствующими местными органами власти ... для подтверждения любой связи с прививкой", - заявил на брифинге директор KDCA Чон Ын Кен.

Пока не подтверждено никакой причинно-следственной связи с вакциной.

У 63-летнего пациента дома для пожилых людей было цереброваскулярное заболевание. После введения вакцины четыре дня назад у него развились симптомы, которые включали в себя высокую температуру, сказал Чон.

Во вторник мужчину перевезли в другую больницу, но он умер после выявления симптомов заражения крови и пневмонии, сообщило агентство Yonhap. Другой 50-летний пациент дома для пожилых людей с расстройством сердца и диабетом скончался в среду после многочисленных инфарктов, вакцину он получил днем ранее.

KDCA заявило, что в целом в стране у 207 человек после прививки проявились побочные реакции, в том числе три случая тяжелых аллергических реакций, известных как анафилаксия.

Южная Корея начала прививки своего населения на прошлой неделе. До полуночи 2 марта 85 904 человека получили первые дозы вакцины AstraZeneca, а 1524 получили уколы препаратом Pfizer.

Во вторник Южная Корея сообщила о 444 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19, по сравнению с 344 в понедельник. Всего в Южной Корее обнаружили 816 90 случаев заболевания коронавирусом и 1612 смертей.

Напомним, Международный альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины по механизму COVAX. В рамках первой партии в Украину поступит более 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.

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