В Южной Корее два человека умерли после прививки COVID-вакциной AstraZeneca

Власти Южной Кореи расследует смерть двух людей после получения ими COVID-вакцины AstraZeneca. Оба уже имели предшествующие заболевания.

AstraZeneca заявила, что ей известно о расследовании Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), но безопасность вакцины широко изучалась в клинических испытаниях, и данные подтверждают, что она обычно хорошо переносится.

"KDCA проводит эпидемиологические обследования с соответствующими местными органами власти ... для подтверждения любой связи с прививкой", - заявил на брифинге директор KDCA Чон Ын Кен.

Пока не подтверждено никакой причинно-следственной связи с вакциной.

У 63-летнего пациента дома для пожилых людей было цереброваскулярное заболевание. После введения вакцины четыре дня назад у него развились симптомы, которые включали в себя высокую температуру, сказал Чон.

Во вторник мужчину перевезли в другую больницу, но он умер после выявления симптомов заражения крови и пневмонии, сообщило агентство Yonhap. Другой 50-летний пациент дома для пожилых людей с расстройством сердца и диабетом скончался в среду после многочисленных инфарктов, вакцину он получил днем ранее.

KDCA заявило, что в целом в стране у 207 человек после прививки проявились побочные реакции, в том числе три случая тяжелых аллергических реакций, известных как анафилаксия.

Южная Корея начала прививки своего населения на прошлой неделе. До полуночи 2 марта 85 904 человека получили первые дозы вакцины AstraZeneca, а 1524 получили уколы препаратом Pfizer.

Во вторник Южная Корея сообщила о 444 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19, по сравнению с 344 в понедельник. Всего в Южной Корее обнаружили 816 90 случаев заболевания коронавирусом и 1612 смертей.