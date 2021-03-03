У Південній Кореї двоє людей померли після щеплення COVID-вакциною AstraZeneca

Влада Південної Кореї розслідує смерть двох людей після отримання ними COVID-вакцини AstraZeneca. Обидва вже мали попередні захворювання.

AstraZeneca заявила, що їй відомо про розслідування Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA), але безпека вакцини широко вивчалася в клінічних випробуваннях, і дані підтверджують, що вона, зазвичай, добре переноситься.

"KDCA проводить епідеміологічні обстеження з відповідними місцевими органами влади ... для підтвердження будь-якого зв'язку з щепленням", - заявив на брифінгу директор KDCA Чон Ин Кьон.

Поки що не підтверджено жодного причинно-наслідкового зв'язку з вакциною.

У 63-річного пацієнта будинку для літніх людей було цереброваскулярне захворювання. Після введення вакцини чотири дні тому у нього розвинулися симптоми, які включали високу температуру, сказав Чон.

У вівторок чоловіка перевезли до іншої лікарні, але він помер після виявлення симптомів зараження крові та пневмонії, повідомило агентство Yonhap. Інший 50-річний пацієнт будинку для літніх людей із розладом серця та діабетом помер у середу після множинних інфарктів, вакцину він отримав днем ​​раніше.

KDCA заявило, що загалом в країні у 207 людей після щеплення проявилися побічні реакції, у тому числі три випадки важких алергічних реакцій, відомих як анафілаксія.

Південна Корея розпочала щеплення свого населення минулого тижня. До опівночі 2 березня 85 904 людини отримали перші дози вакцини AstraZeneca, а 1524 отримали уколи препаратом Pfizer.

У вівторок Південна Корея повідомила про 444 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19, у порівнянні з 344 у понеділок. Загалом у Південній Кореї виявили 90 816 випадків захворювання коронавірусом та 1612 смертей.