В Южной Корее зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID

В Южной Корее регистрируют рекорд ежедневного количества заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. Прогнозируют, что это число вырастет, потому что 18 ноября сотни тысяч студентов одновременно здавали вступительные экзамены в колледжи.

Около 509 тысяч студентов одновременно сдавали экзамены в 1 395 учреждениях по всей стране. Отмечают, что в это время соблюдали строгие карантинные меры: измерение температуры, ношение масок, социальное дистанцирование. Однако экзамены все же могут повлиять на статистику роста заболеваемости коронавирусом.