В Южной Корее зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID
В Южной Корее регистрируют рекорд ежедневного количества заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. Прогнозируют, что это число вырастет, потому что 18 ноября сотни тысяч студентов одновременно здавали вступительные экзамены в колледжи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Около 509 тысяч студентов одновременно сдавали экзамены в 1 395 учреждениях по всей стране. Отмечают, что в это время соблюдали строгие карантинные меры: измерение температуры, ношение масок, социальное дистанцирование. Однако экзамены все же могут повлиять на статистику роста заболеваемости коронавирусом.
В четверг, 18 ноября, в стране зарегистрировали 3 292 новых случая заболевания. В стране второй день подряд регистрируют более 3 000 случаев. Также за последние сутки умерло 29 пациентов, в результате чего общее число погибших составила 3 187 человек, а 506 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Напомним, штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим и составляет 99% от всех случаев заболеваемости по всему миру.