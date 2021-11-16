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Штамм "Дельта" составляет 99% от всех случаев COVID-19 по всему миру, - ВОЗ

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Швейцария , Вторник 16 ноября 2021 23:59
Штамм "Дельта" составляет 99% от всех случаев COVID-19 по всему миру, - ВОЗ Фото: коронавирус "Дельта" стал доминирующим во всем мире (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим и составляет 99% от всех случаев заболеваемости по всему миру. Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По ее словам, коронавирус "Дельта" составляет 99% случаев заражения коронавирусом во всем мире, что делает его более распространенным, чем любой другой штамм. Практически все до 900000 случаев COVID-19, зафиксированные во всем мире за последние 60 дней, произошли от "Дельта"-штамма.

"Дельта действительно доминирует... И есть два интересных варианта - Мю и Лямбда, которые мы также отслеживаем, но опять же, когда присутствует Дельта, то Дельта берет верх", - сказала Ван Керхове.

Она также отметила, что на Европу приходится примерно 60% из более чем 3,3 миллиона новых случаев в мире на прошлой неделе. Также в Европе возросла смертность от коронавируса, а по всему миру последние четыре недели подряд число случаев коронавируса увеличивалось.

"В настоящий момент пандемия движется не в том направлении", - сказала она.

Напомним, что ранее в ВОЗ предупредили о росте заболеваемости коронавирусом в Европе. Также сильно увеличилась смертность.

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