"За майбутнє" сообщила о критической ситуации в районной больнице Александровки из-за COVID-19

Система охраны здоровья в Кировоградской области не выдерживает нагрузки из-за эпидемии COVID-19. В частности, в районной больнице Александровки сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом заявили представители женского движения политической партии "За майбутнє", которые находятся в туре по регионам Украины.

В частности, во время визита в районную больницу Александровки оказалось, что здесь лечат больных COVID-19, поскольку в областной больнице свободные места закончились. При этом больница Александровки не определена опорной для этого.

Как следствие, по их словам, рядом с больными коронавирусом оказываются другие пациенты, которые могут заразиться вдобавок к своим заболеваниям.

В то же время на бумаге соответствующие больные прописаны за областной больницей, а значит, никто из медиков, которые на самом деле их лечат, не получают коронавирусных доплат.

Также, в партии утверждают, что в области сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением тестами и средствами защиты.

"Абсурдно тратить средства, предусмотренные на борьбу с коронавирусом, на ремонт дорог. Мы видим, что больницы во многих областях Украины не обеспечены, врачи не имеют надлежащих средств защиты, и несмотря на то, что работают с больными COVID-19, не получают доплат", - говорит координатор женского движения партии Ирина Суслова.

Кроме того, она добавляет, что из 64 миллиардов, которые выделило государство на борьбу с коронавирусом, Александровская центральная районная больница получила 738 грн - на тысячу защитных масок.

"Упущено драгоценное время, которое могли эффективно использовать на качественную подготовку медучреждений и врачей", - рассказал лидер партии "За майбутнє" в Кировоградской области Александр Горбунов.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

В партии считают, что министр не смог наладить эффективную систему противодействия распространению COVID-19. Борьба с эпидемией оказалась провальной, несмотря на беспрецедентные средства, выделенные на нее. Политсила уже собирает подписи за отставку министра с должности.