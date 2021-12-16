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Заболеваемость COVID-19 в Украине в два раза меньше европейской, - Ляшко

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Украина, Четверг 16 декабря 2021 13:04
Заболеваемость COVID-19 в Украине в два раза меньше европейской, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19. В Минздраве считают, что больных в Украине в два раза меньше, чем в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Заболеваемость в Украине в два раза меньше европейской. Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов страны опустился ниже уровня 60 человек на 100 тысяч населения. Две из трех коек с кислородом сейчас свободны. Пациентами занята лишь треть существующих коек", заявил он.

По словам главы Минздрава, занятость мест с кислородом в больницах для лечения пациентов с коронавирусной болезнью уменьшилась в два раза - с 70% до 35%.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности. Министерство инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса", - рассказал он.

Напомним, 16 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал выход из "красной" зоны еще четырех областей. У них стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

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