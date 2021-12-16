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Захворюваність COVID-19 в Україні вдвічі менша за європейську, - Ляшко

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 13:04
Захворюваність COVID-19 в Україні вдвічі менша за європейську, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Україна вийшла з топ-10 країн з найбільшою захворюваністю COVID-19. У МОЗ вважають, що хворих в Україні в два рази менше, ніж в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Захворюваність в Україні в два рази менше європейської. Вперше за останні три місяці рівень госпіталізацій в кожному з регіонів країни опустився нижче рівня 60 осіб на 100 тисяч населення. Два з трьох ліжок з киснем зараз вільні. Пацієнтами зайнята лише третина існуючих ліжок", заявив він.

За словами глави МОЗ, зайнятість місць з киснем в лікарнях для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою зменшилася в два рази - з 70% до 35%.

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Міністерство ініціювало скликання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання", - розповів він.

Нагадаємо, 16 грудня голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував вихід з "червоної" зони ще чотирьох областей. У них стабілізувалася ситуація із захворюваністю коронавірусом.

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